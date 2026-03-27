Expo Gráfica y Publicidad llegará a Lechería del 22 al 24 de mayo

La sexta edición de Expo Gráfica Publicidad y Medios, uno de los principales encuentros del sector, se realizará por primera vez en el oriente de Venezuela. El evento tendrá lugar del 22 al 24 de mayo en el Gran Salón del Hotel Maremares, en Lechería, estado Anzoátegui, reuniendo a profesionales de la comunicación visual, el marketing y la industria gráfica.

La exposición está dirigida a directores de empresas, gerentes, especialistas en mercadeo, creativos, emprendedores y estudiantes de diseño, con el objetivo de acercarlos a las nuevas tendencias del sector. Durante tres días, los asistentes podrán conocer innovaciones en tecnología publicitaria, equipos de impresión y soluciones de comunicación visual de última generación.

El evento contará con un showroom especializado donde empresas líderes exhibirán maquinaria, insumos y servicios gráficos, en un espacio que busca impulsar el intercambio de ideas y oportunidades de negocio. Más de 45 marcas han confirmado su participación, lo que garantiza una muestra amplia de productos, tendencias y avances tecnológicos en la industria.

Además de la exhibición comercial, la agenda incluirá conferencias y talleres impartidos por expertos en áreas como artes gráficas, publicidad e inteligencia artificial. Estas actividades estarán orientadas a fortalecer la formación profesional y fomentar el networking entre los distintos actores del sector.

Los organizadores informaron que los interesados podrán registrarse previamente a través de la página oficial del evento (www.expo-gpm.com) para obtener entrada gratuita, lo que permitirá ampliar la participación en esta plataforma que apuesta por la innovación, el crecimiento profesional y la conexión empresarial en el país.

Lechería / Redacción web