Experto sugiere realizar estudios preventivos de suelo en el norte de Anzoátegui

Casi dos semanas han pasado desde que se registró el potente doblete sísmico que dejó devastadoras consecuencias en la región central del país, principalmente en el estado La Guaira. Según reportes del gobierno nacional, 190 edificios colapsaron y un total de 856 sufrieron afectaciones.

Más allá de la magnitud de los temblores (de 7,2 y 7,5 respectivamente), mucho se ha hablado sobre supuestas irregularidades de las estructuras en la ciudad litoralense, sobre todo con respecto al tipo de suelo en el que estaban fundadas y su altura, así como la ausencia de mantenimiento correctivo. Esto tomando en cuenta también la cercanía con el mar, que implica factores como la corrosión galvánica.

Justamente la ubicación de grandes edificaciones en la zona costera es un factor que tiene en común La Guaira con Lechería y Puerto La Cruz, al norte del estado Anzoátegui. Es por eso que Giovanni Malandra, jefe y supervisor de perforación de estudios de suelos de M&V Ingeniería, sugiere realizar evaluaciones geotécnicas de manera preventiva en la zona, sin que esto se convierta en una señal de alarma “si no como una medida rutinaria de salud pública”.

Explicación

Según explicó, ese trabajo permitiría mapear qué áreas absorberían peor una onda sísmica y en base a ello diseñar o aplicar refuerzos adecuadamente.

Añadió que con la tecnología actual hay formas de aplicar soluciones efectivas sin necesidad de demoler edificios.

El experto detalló que una de las alternativas para fortalecer estructuras es con la inyección de resinas o cemento, pues “compactan y rellenan los huecos del suelo inestable para solidificarlo”. Acotó que otra de las opciones es aplicar el pilotaje profundo o micropilotes, ya que se refuerzan los cimientos transfiriendo el peso del edificio a capas de suelo más profundas y firmes; así como el empleo de camisas de acero o fibra de carbono, donde se envuelven las columnas principales para multiplicar su resistencia y evitar que se agrieten bajo tensión.

Diferencias

Según el especialista, la cercanía al mar no significa que todos los suelos sean iguales y la comparación entre La Guaira con Lechería y Puerto La Cruz no escapa de esa situación.

Al estado de la región central del país lo describió como una franja estrecha atrapada entre la cordillera de la Costa y el mar. Agregó que allí los suelos combinan sedimentos marinos con depósitos aluviales que bajan de las montañas y pendientes pronunciadas.

Por otro lado afirmó que por ejemplo Lechería está asentada sobre terrenos ganados al mar, que anteriormente eran humedales o zonas de playas planas. Esto puede interpretarse como mayor territorio de expansión para una hipotética onda sísmica, factor con el que no cuentan en territorio guaireño.

​“En sismos fuertes, los suelos arenosos y saturados de agua sufren de licuación o licuefacción, un proceso donde el suelo pierde firmeza y se comporta temporalmente como un líquido flotante. Por ende, la respuesta del suelo en Anzoátegui ante un sismo es distinta, pero requiere igual o mayor atención técnica”, aseguró.

Antigüedad

Hay que señalar que varios de los edificios del área costera de Anzoátegui (sobre todo en Puerto La Cruz) tienen más de dos décadas de vigencia, lo que a su vez se traduce en más de 20 años de exposición a la corrosión galvánica.

Según Malandra, el salitre penetra el concreto poroso, llega al acero de refuerzo (las cabillas), lo oxida y hace que se expanda, agrietando el concreto desde adentro. “Una estructura debilitada pierde la flexibilidad necesaria para balancearse de forma segura durante un temblor, por lo que las estructuras antiguas sí requieren auditorías de mantenimiento, pero eso no significa que estén condenadas al colapso si reciben el cuidado preventivo adecuado”.

Conciencia social

Malandra resaltó que históricamente Venezuela ha contado con profesionales de primer nivel en la ingeniería civil y la geotecnia. No obstante, cree que a las capacidades profesionales se le debe anexar la tarea de crear conciencia social que genere cultura sísmica, lo que probablemente llevará a una mejor preparación a la hora de enfrentar nuevamente eventos de grandes magnitudes.

Barcelona / Javier A. Guaipo