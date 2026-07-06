Obrero de la alcaldía de Tunapuy en el estado Sucre murió arrollado este domingo

José Gregorio Hernández Rodríguez, de 23 años de edad, resultó muerto este domingo en la calle Bolivia Baja del sector Curiepe de Tunapuy, en el municipio Libertador del estado Sucre, cuando fue arrollado por un vehículo.

El joven, que era obrero de la alcaldía local, sufrió shock hipovolémico, probablemente causado por una hemorragia interna a causa del fuerte golpe que sufrió.

El herido ingresó con signos vitales al hospital local, pero falleció debido a las graves heridas que presentó.

Hasta ahora no existen datos sobre el vehículo involucrado en el hecho ni la identidad del conductor.

Sucre / Yumelys Díaz