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, 06 de julio de 2026
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Autoridades clausuraron dos licorerías en Carúpano por incumplimiento del decreto de ley seca

julio 6, 2026
Los establecimientos violaron un decreto municipal de ley seca / Foto: Cortesía

Dos establecimientos que estaban laborando a puertas cerradas, con personas consumiendo bebidas alcohólicas, fueron objeto de sanciones por incumplimiento del decreto N° 11 emitido por el alcalde Julio Rodríguez, según Gaceta Municipal relacionado con los siete días de duelo nacional y la suspensión de actividades festivas y la venta de licores.

Ambos negocios fueron visitados por personal de la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria (Sumat) con el acompañamiento de la policía municipal.

Durante la inspección se verificó y se determinó la flagrante violación del decreto municipal, y por ende de sus articulados, una de los cuales establece la ley seca.

Asimismo, se instó a los dueños de ambos establecimientos, ubicados en las calles Independencia y Juncal, respectivamente, a comparecer en las próximas horas ante las oficinas de la Sumat.

Es notorio destacar que, la primera autoridad municipal rubricó ese instrumento legal en solidaridad y respeto ante las circunstancias que vive el país a raíz del doble terremoto ocurrido el pasado 24 de junio.

Sucre / Corresponsalía

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