Unicef cifra en 432 los colegios dañados en Caracas tras el doble terremoto en Venezuela

Al menos 38 hospitales y 432 colegios han sufrido daños en Caracas tras el doble terremoto de 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio en Venezuela, según un balance ofrecido este lunes por Unicef.

Venezuela retomó este lunes las clases escolares en 18 de los 24 estados del país que no fueron afectados por los terremotos, que han dejado hasta el momento 3.535 muertos y 16.740 heridos.

Sin embargo, Unicef recordó que "algunas escuelas que están siendo utilizadas como refugios deberán ser acondicionadas y rehabilitadas antes del inicio del nuevo curso escolar en septiembre".

Necesidad

"La infancia en Venezuela necesita superar el impacto inmediato de los terremotos, pero al mismo tiempo debe recuperar cuanto antes el acceso a servicios esenciales", dijo el director ejecutivo de Unicef España, José María Vera.

Además, alertó que "más allá de edificios dañados, hay hospitales que no funcionan con normalidad, escuelas interrumpidas, familias desplazadas y niños separados de sus cuidadores".

Caracas / EFE