Exlegislador Vásquez denunció que tomas de posesión adelantadas violaron la Constitución

El exlegislador del estado Sucre y secretario general de Soluciones por Venezuela (SpV), Miguel Vásquez, declaró su desacuerdo ante las tomas de posesión adelantadas en los poderes legislativo y ejecutivo en la entidad, por tratarse de hechos violatorios de las constitución.

Argumentó que así como ha rechazado declaraciones de cierta dirigencia nacional pidiendo invasiones, golpes de estado y sanciones para el país, es justo que alce su voz ante el adelanto de las tomas de posesión.

“Rechazamos que otros venezolanos, esta vez en el gobierno, violen arbitrariamente la Constitución de la República de Venezuela”.

Realidad

Vásquez señaló que gobernador y legisladores fueron electos para un ejercicio de cuatro años y la fecha se cumpliría el 6 de enero de 2026, para que formalmente entrara la nueva cámara legislativa.

Dijo que lo ocurrido en la entidad y en el resto de Venezuela fue una falta a la Constitución, que se fundamentan en los artículos 160 y 162, que hablan de los cuatro años, que también se contemplan en los artículos 58 y 108 de la carta magna regional.

Incluyó al poder ejecutivo, con la toma de posesión de la gobernadora Carrillo, quien tomó posesión este martes en la tarde, con la presencia del presidente Maduro. “También es un abuso y una violación a la Constitución del estado Sucre”.

Algo necesario

Explicó que para hacerlo legal, debe presuponer la renuncia del almirante Pinto como gobernador y la Constitución prevé que ante esta situación, por lo más sano, al pasar la mitad del periodo, el Cles tiene la potestad de escoger un gobernador interino hasta que termine la gestión.

Calificó la situación como un abuso de poder y una gran desconsideración contra las constituciones y llamó a la dirigencia del chavismo a que reflexionen. “Al pueblo de Venezuela les digo que no por estos abusos la causa democrática está pérdida, sino al contrario hay que recuperar lo perdido con más legalidad y tolerancia, con más democracia, con más constitución. No puede ser que aquí todo el mundo haga lo que le dé la gana. Por eso pedimos la reflexión y cuestionamos esto”.

Aclaró que en el caso de los legisladores Sucre, les quitaron siete meses de gestión, “ni uno deberían haber quitado porque aquí hay una ley y si no la cumplen, y si el garante no la cumple, está abriendo las puertas a la anarquía y yo no quiero la anarquía ni para mi estado no para mi país”.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano