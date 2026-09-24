Exlegislador de Sucre advirtió que la polarización golpea el proceso de cambios en el país

El exlegislador del estado Sucre y dirigente independiente, Miguel Vásquez, advirtió que los cambios que se están dando en el país, siguen acechados por la polarización, que cree no hará posible que se den las transformaciones que requiere la nación.

Vásquez señaló que el proceso actual debe avanzar con la liberación de todos los presos políticos y que los exiliados que están llegando al país sean amparados por la Ley de Amnistía.

Destacó avances como el desbloqueo de portales digitales y el diálogo entre el gobierno y factores opositores, “es valioso que hoy en día se reúnan y lleguen a acuerdos en función del país”.

El panorama incluye cambios en la composición de los poderes judicial y electoral, acuerdos económicos con transnacionales petroleras y mineras y la salida a la escena global de la presidenta interina Delcy Rodríguez, así como la aprobación de leyes importantes en la Asamblea Nacional.

“Todas estas cosas, vistas en su conjunto, representan un cambio político y económico en el país con respecto a lo vivido en años anteriores. Debe seguir existiendo un empeño de todos nosotros para que esos cambios sean más y de mayor contundencia para la sociedad toda”, acotó.

Cree que así se presentan los procesos de transición, no se decretan, sino que son una lucha, una puja permanente entre lo viejo y lo nuevo, entre lo malo que existe y lo bueno que se quiere. “Eso es un proceso gradual, progresivo, que se va dando lentamente hasta quedar bien configurados los cambios”.

Señaló que se trata de un proceso que viene sucediendo después “de los violentos e ilegales sucesos del 3 de enero y reconoció que se impuso un tutelaje no deseado, ni buscado.

Factores

Expresó que hay factores en el gobierno y la oposición que no quieren ver ni reconocer la realidad en la que se mueve el país “y pretenden seguir echando leña al fuego, boicoteando que nos aproximemos más y más a un escenario de estabilidad, paz y convivencia democrática colectiva y definitiva”.

Soberanía

Consideró que se trata de una realidad que obliga a la unión nacional como Estado, para que en el corto, mediano y largo plazo, se restituya la soberanía nacional.

“A quienes desaforadamente solo piden elecciones presidenciales ya, desestimando otras tareas urgentes y complementarias para esta coyuntura, les opino que indefectiblemente tiene que haber elecciones, sea en el 2030 como dice la Constitución o antes, si así lo recomiendan los acuerdos políticos vinculantes”.

Vásquez señaló que desea para ese momento que los programas de gobierno que presenten los candidatos presidenciales en disputa, lleven una decisiva inclinación para conducir al país hacia un mayor perfeccionamiento de la democracia, de las libertades, de las justas relaciones internacionales, del necesario crecimiento económico real, del rescate progresivo de la soberanía y de la calidad de vida para los ciudadanos.

Acusó a grandes factores de poder, internos y externos, de mantener la polarización política en escena y llamó a los venezolanos a obrar con determinación nacionalista y venezolanista, uniéndose en torno a la Constitución Nacional, “para que Venezuela salga avante de esta mala hora, convirtiendo en ventajas y oportunidades, las actuales adversidades y complejidades que presenta el panorama actual”.

Sucre / Yumelys Díaz