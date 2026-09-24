Falla en la línea 115 Kv dejó sin electricidad a la zona de Paria por cuatro horas

Una falla en la línea 115 Kv, que abastece a la zona de Paria, dejó sin electricidad a todos los municipios de la región, desde Valdez hasta Andrés Eloy Blanco.

El corte inicio a las 5:30 am y se prolongó hasta pasadas las 9:00 de la mañana, cuando comenzó a reponerse el servicio en los municipios Mariño, Valdez, Bermúdez, Benítez, Libertador, Andrés Mata y Cajigal.

Solo el Circuito San José presentó una avería y persistió el corte en los sectores que cubre ese alimentador.

Demandas

Luisa La Rosa, habitante de Playa Grande, dijo que los madrugaron con la falta de electricidad. "Ahora faltará que nos apliquen el racionamiento".

Carlos Veliz, dueño de un comercio del centro de Carúpano, agradeció que repusieran el servicio. "Nos vuelven a aplicar los llamados cortes, que no son tan programados, y no se puede ignorar la afectación que eso causa en los negocios. Ojalá que comuniquen y sobre todo que sean más racionales, porque muchos vamos a la quiebra con esta situación".

Oscar Rodríguez, otro transeúnte, señaló que ya no le sorprende nada, y que los cortes son una verdadera amargura diaria.

Sucre / Yumelys Díaz