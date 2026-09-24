Conppas de Arismendi llevarán a feria en Galicia mejillones que se cultivan en Río Caribe

Los consejos de pescadores y pescadoras (Conppa) del municipio Arismendi, en el estado Sucre, llevarán la marca creada a partir de la actividad y los productos que cultivan, extraen y envasan, a una feria alimentaria en Galicia, España, donde tratarán de expandir el alcance los mismos.

El legislador y vocero del Conppa Río Caribe, William Becerra, informó que la misión es promocionar la marca y buscar nuevos mercados internacionales, específicamente en España, donde se aprecian mucho los productos marinos.

Becerra detalló que se llevarán más de 56 productos del mar, incluyendo mejillones, antipastos de atún y pescados empaquetados.

Bandera

En el caso de Arismendi, el producto bandera es el mejillón, con su proyecto de siembra que se ejecuta en la bahía de Río Caribe, y la última cosecha arrojó una producción de 16 toneladas en bruto del producto.

Destacó Becerra que este tipo de iniciativas, busca mejorar la situación de pescadores, pescadoras, sobre todo mujeres, generando empleo a través del envasado y empaquetado de los productos.

La marca Connpa emplea en Arismendi a unos 12 mil trabajadores, especialmente mujeres, quienes se encargan del empaquetado final de la producción.

En la zona se cultivan dos variedades de mejillón: el Perna perna y el Perna viril, ambas con buena salida comercial.

Actualmente, la producción se comercializa en el mercado nacional, mientras se preparan para la comercialización internacional.

Sucre / Yumelys Díaz