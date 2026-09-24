Fuerte aguacero de este jueves dejó calles y avenidas anegadas en Puerto La Cruz

Lo que inició como una mañana nublada terminó en un intenso aguacero que se extendió por más de una hora, la mañana de este jueves 24 de septiembre.

La fuerte lluvia, que comenzó a eso de las 9:30 am, dejó múltiples zonas anegadas en Puerto La Cruz.

Las calles Sucre, Libertad, Buenos Aires, Venezuela, Maneiro y Simón Rodríguez, así como las avenidas Municipal y 5 de Julio, fueron los puntos donde se observó mayor acumulación de agua en la vía pública e incluso en las aceras.

El paseo Miranda y el popular paseo de la Cruz y el Mar también se vieron anegados durante la precipitación que cesó pasadas las 11:00 am.

Tanto los conductores como los transeúntes sufrieron las de Caín para pasar de un lado a otro.

Muchas personas optaron por quitarse los zapatos y seguir su camino descalzos. En algunos puntos también se observaron vehículos estacionados, porque no podían avanzar debido a la gran cantidad de agua estancada en las calles.

A través de las redes sociales, usuarios reportaron que también se anegaron algunas zonas en comunidades como la Urbanización Los Cerezos, Las Charas y Tierra Adentro, entre otros.

Cerca de las 12:00 del día se vieron los primeros rayos del sol, pues desde que amaneció el cielo estuvo nublado.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez