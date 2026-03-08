Excarcelaron a unos 12 presos políticos de Zona 7, en Caracas

Al menos 12 personas fueron excarceladas este sábado del calabozo policial conocido como Zona 7, en Caracas, según un conteo de organizaciones, en un contexto de liberaciones en Venezuela tras la aprobación de una Ley de Amnistía que no beneficia a todos los presos políticos.

Entre los excarcelados está Renny Chourio, quien aseguró a la prensa que alrededor de 23 personas saldrán "progresivamente" de Zona 7, aunque autoridades venezolanas no han confirmado este número de momento ni han publicado una lista con las personas amnistiadas.

Por su parte, el activista político Omar Torres, otro de los excarcelados, declaró que deberá presentarse ante los tribunales cada 30 días como parte de sus medidas cautelares.

"Me siento muy contento, muy feliz. Creo que no es el momento de denigrar, de culpabilizar a nadie, a ningún sistema", manifestó el activista político.

A su turno y al grito de "Libertad", salió de prisión el sindicalista Gilberto Alcalá, quien fue detenido, según dijo, "por reclamar un derecho de los trabajadores".

Además de Chourio, Torres y Alcalá, fueron excarcelados Brayan Orozco, Fernando Orozco, Jack Tantak, Humberto Jaime, Kelvin Galván, José Daniel Espinoza, Richard Saldivia, Jorge Martínez y Franklin Parra, según confirmaron a las afueras de Zona 7 integrantes de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP).

