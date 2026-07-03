Excarcelan al mayor Adrián De Gouveia luego de perder a tres familiares por los terremotos

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) informó la excarcelación del mayor de la Aviación Adrián De Gouveia, quien recibió una "medida humanitaria" luego de permanecer recluido en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde.

De Gouveia fue detenido tras ser acusado por el Estado de presuntamente integrar la denominada "Operación Gedeón". Sin embargo, su liberación se produjo después de confirmarse la muerte de su esposa, su suegra y su sobrina en el colapso del edificio donde residían en Turmero, estado Aragua, como consecuencia del doble terremoto que afectó gravemente al país.

A través de su cuenta de X, el Comité sostuvo que este caso "visibiliza una realidad alarmante sobre la situación de los presos políticos en el país", al señalar que, al igual que De Gouveia, "cientos de ciudadanos permanecen tras las rejas sin haber cometido ningún delito, enfrentando procesos judiciales sin garantías".

La organización también cuestionó la demora en la concesión de medidas humanitarias. "La tardía respuesta del Estado para otorgar medidas humanitarias demuestra la urgencia de revisar estos casos antes de que ocurran tragedias irreparables", expresó.

Asimismo, afirmó que el encarcelamiento de personas por motivos políticos provoca una separación injusta de sus familias, privándolas del derecho de acompañar y proteger a sus seres queridos en los momentos más difíciles.

"La liberación del mayor De Gouveia nunca debió depender de una tragedia de esta magnitud; su libertad, al igual que la de todos los detenidos por motivos políticos, debió ser plena desde el primer día por el simple hecho de ser inocentes", señaló el Comité, que además manifestó sus condolencias a la familia del oficial.

Finalmente, la organización reiteró su llamado a la liberación de todos los presos políticos. "La justicia que llega tarde no es justicia. Es un deber moral e institucional detener el sufrimiento de tantas familias y otorgar la libertad inmediata a todos los presos políticos".

Caracas / Redacción web