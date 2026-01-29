Excarcelaciones en Venezuela ascienden a 302 en las últimas tres semanas, según Foro Penal

La Organización No Gubernamental (ONG) Foro Penal informó este jueves que ha confirmado en Venezuela la excarcelación de 302 presos políticos desde el pasado 8 de enero, cuando se anunció la liberación de un "número importante" de personas, pocos días después del ataque de Estados Unidos en el país suramericano, que terminó con la captura de Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores.

En su cuenta de X, el director presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, precisó que el conteo es hasta las 13:00 hora local (17:00 GMT) de este jueves.

Varias ONG aclararon que los presos políticos han sido excarcelados, pero no cuentan con una liberación plena, ya que se les otorgaron medidas sustitutivas a la privativa de libertad, tal como dijo el miércoles a EFE la coordinadora de la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Martha Tineo.

Salidas

En este sentido, Tineo indicó que los presos políticos que abandonaron las cárceles en las últimas semanas enfrentan la prohibición de salir del país, de declarar a los medios sobre sus casos y la obligatoriedad de presentarse periódicamente ante los tribunales, entre otros.

Por tanto, JEP pidió que las personas incluidas en las excarcelaciones deben ser "liberadas de forma plena", al advertir que han sufrido "detenciones arbitrarias por razones políticas".

El pasado 8 de enero, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció un proceso de excarcelación de un "número importante de personas", sin precisar la cantidad y las condiciones de esta medida, por lo que varias ONG y familiares de presos políticos reclaman una lista que permita conocer quiénes son los beneficiados.

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, aseguró esta semana que 808 personas fueron excarceladas desde "antes de diciembre", sin precisar la fecha, y negó la existencia de presos políticos en el país suramericano.

Caracas / EFE