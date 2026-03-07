Exalcalde de El Tigre, Ernesto Paraqueima, fue absuelto de todos los cargos en su contra

El exalcalde de El Tigre, Ernesto Paraqueima informó que, por solicitud del Ministerio Público (MP) al Tribunal 11, fue absuelto de todos los cargos en su contra, luego de tres años de detención.

"Lo sorprendente fue que el MP que me acusó de tres delitos, sobre instigación al odio, obstrucción al comercio y otros más, bueno él mismo hoy reconoció y dijo que yo no había cometido ningún delito", expresó en un video difundido en redes sociales.

Paraqueima acotó que no guarda ningún tipo de rencores ni espera apegarse a la venganza, sino que buscará trabajar por la reconstrucción de su país y de la ciudad de El Tigre, a la que llegará este sábado para reunirse con sus seguidores.

El exmandatario municipal también agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "por los cambios que se vienen dando" y envió un mensaje a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

"Trate de ver esto como una gran oportunidad. Una gran oportunidad", manifestó

Añadió que para recomenzar con su vida cotidiana, irá al médico, al odontólogo y a hacer diligencias personales, así como también se propondrá construir una "fuerza social" que le permita convertir la Mesa de Guanipa en una potencia económica, tecnológica, social y cultural.

