Evo Morales dice que no apoya a ningún candidato presidencial en las elecciones de Bolivia

El expresidente de Bolivia Evo Morales aseguró este domingo que no apoya a ningún candidato y que no tiene ningún acuerdo con algún partido político para las elecciones generales que se desarrollarán esta jornada.

Morales (2006-2019) acudió temprano a la localidad de Villa 14 en donde votará, ubicada en el Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical, con un marcador en la mano para "votar en nulo".

Un grupo de sus seguidores le hicieron un pasillo para que ingresará a un salón donde realiza su programa dominical en la Radio Kawsachun Coca y le colocaron un collar hecho con hojas de coca.

"Hasta hace dos semanas habían posibilidades pero hubo amedrentamiento, amenaza y persecución", dijo el exmandatario respecto a supuestos acuerdos con otras agrupaciones políticas para que él sea candidato.

El expresidente también dijo que su llamado al pueblo boliviano es a que vote nulo, porque sin él en la papeleta presidencial no hay ningún candidato "que represente al pueblo" de Bolivia.

El ministro de Gobierno (Interior), Roberto Ríos, alertó en la víspera que sectores vinculados al expresidente Morales quieren "convulsionar y obstaculizar el proceso electoral" de este domingo, por lo que pidió a las personas "no dejarse llevar por esos intentos de generar caos".

Morales se encuentra atrincherado desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba y rodeado de cientos de sus seguidores quienes quieren evitar que se ejecute una orden de captura en su contra por un caso de trata agravada de personas.

Morales y el presidente Luis Arce están alejados desde finales de 2021, el expresidente renunció a su militancia en el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) tras perder el liderazgo del partido después de casi 30 años.

Una inhabilitación constitucional dejó fuera de la carrera presidencial a Morales, quien también intentó inscribirse a los comicios con un partido "prestado" pero este no contaba con personería jurídica ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

En Bolivia 7.567.207 personas mayores de 18 años están habilitadas para elegir al presidente, vicepresidente, y a los parlamentarios del Legislativo para un periodo de cinco años y otros 369.308 ciudadanos podrán votar en el exterior.

Las elecciones se desarrollan en medio de una fuerte crisis económica, marcada por la falta de dólares, escasez de combustible y la peor inflación en décadas.

La Paz / EFE