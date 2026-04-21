Miguel Rojas se unió a la lista de venezolanos con más de mil hits en MLB

El experimentado pelotero Miguel Rojas se unió recientemente a la lista de venezolanos con más de mil imparables en el béisbol de Grandes Ligas. Fue en el compromiso del lunes en el que su equipo, los Dodgers de Los Ángeles, vapulearon 13-2 a los Rockies de Colorado.

Con un sencillo al jardín izquierdo del Coors Field, en el cuarto episodio, el mirandino se convirtió en el pelotero nativo número 43 en superar la mencionada cifra redonda. En ese desafío tuvo jornada perfecta, pues se fue de 3-3 con cuadrangular y dos carreras empujadas.

Rojas logró el hito a sus 37 años y en su temporada 13 en el mejor béisbol del mundo. Además, fue con el equipo con el que debutó y con el que conectó su primer inatrapable en 2014 (entre 2015 y 2022 estuvo con los Marlins de Miami).

Logró importante

A lo largo de su carrera el infielder nativo de Los Teques ha resaltado más por sus cualidades defensivas que por las ofensivas. De hecho solo en cuatro zafras superó los 100 incogibles (2018, 2019, 2021 y 2022) y por ejemplo su tope de cuadrangulares fueron 11 en 2018.

Sin embargo, su capacidad para cubrir de gran manera el campocorto, y con el pasar de los años otras posiciones, le permitió construir una carrera de más de 10 campañas y justo en la última (anunciada por él mismo), obtiene el logro personal.

Rojas es apenas uno de los seis peloteros venezolanos activos con más de mil imparables. Está en esa lista junto a José Altuve, Salvador Pérez, Eugenio Suárez, Luis Arráez y Gleyber Torres.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo