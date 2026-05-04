Estudiantes de Mérida, unico ganador en inicio de cuadrangulares del Apertura venezolano

Estudiantes de Mérida fue el único equipo ganador este fin de semana en la primera jornada de la fase semifinal del Torneo Apertura 2026 venezolano gracias a su triunfo por 2-1 frente al Deportivo Táchira, que lo deja como líder del cuadrangular B.

Los tantos del conjunto ganador fueron de César Magallán al minuto cinco y de Kevin Quejada al 37.

El Táchira, club de fútbol dirigido por el uruguayo Álvaro Recoba, descontó en el minuto 42 por intermedio de su compatriota, el defensor Guillermo Fratta.

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En el otro partido de esta zona, Carabobo y Metropolitanos empataron sin goles.

Mientras tanto, en el cuadrangular A, Puerto Cabello y Deportivo La Guaira igualaron 1-1 y, de la misma manera e idéntico resultado, Portuguesa y Universidad Central de Venezuela se repartieron los puntos.

En esta ronda del campenato se disputan dos cuadrangulares con partidos de ida y vuelta en un total de seis jornadas.

Privilegio

Los líderes de cada cuadrangular disputarán la final del Apertura en un partido único y el campeón se medirá posteriormente al ganador del Clausura, en la definición anual del fútbol venezolano.

Sin embargo, si el campeón del Apertura y el Clausura resultara ser un mismo equipo, se declara automáticamente ganador de la liga.

El campeón y subcampeón del torneo venezolano se clasificarán directamente a la Copa Libertadores de 2027.

Caracas / EFE