Estudiantes de la Unefa en Carúpano realizaron expoventa de postres con ingredientes locales

Estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Experimental de la Fuerza Armada (Unefa), en Carúpano, estado Sucre, presentaron sus proyectos de comercialización y elaboración de productos, en la materia Sistemas de Producción.

Raúl Ramírez, vocero del grupo de unos 40 estudiantes, explicó que se trata de presentar, cada grupo, un producto diferente para la exhibición y comercialización en una exposición en el pórtico de la institución.

En esta ocasión, los estudiantes desarrollaron la producción de postres con ingredientes locales, desde mermeladas hasta tortas frías y galletas.

La finalidad es desarrollar emprendimientos, a través de la concepción y elaboración de diversos productos, dijo Ramírez.

Sucre / Corresponsalía Carúpano