Estudiantes de la Unearte Carúpano realizaron una jornada de ponencias sobre arte y tecnología

Estudiantes de la Universidad Experimental de las Artes (Unearte) de Carúpano, en el estado Sucre, realizaron una jornada académica sobre el arte digital y lo que simbolizan las tendencias del siglo XXI.

El docente de la institución Edixon Aguilera explicó que la acción se llevó a cabo como parte de la materia Creación y Lenguaje, que explica los avances en el área. “Hay una parte que está muy difundida, que es lo tecnológico”.

Los estudiantes explicaron esas tendencias a través de ejemplos gráficos, conceptos, dinámicos y temas actuales.

Estudiantes involucrados

En total, la jornada involucró a los 25 estudiantes de la materia, que presentaron temas como la Cultura Digital y el Arte Asiático, el uso de los Blockchain, todos asociados a las tendencias tecnológicas, aplicadas a manifestaciones como el muralismo y la animación.

El invitado especial, Ángel Mata Cordero, fue el encargado de exponer como el arte que se expresa a través del graffiti y el muralismo se involucra en la vida actual y su relación con la tecnología.

Aguilera expresó que aspiran que la información se difunda a toda la población, como una forma de llevarles un insumo de avanzada, tomando en cuenta que en el tiempo actual, es la tecnología la principal herramienta que se usa en cualquier trabajo.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano