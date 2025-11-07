Estados Unidos registra más de mil vuelos cancelados por el cierre del Gobierno

Estados Unidos registra este viernes más de 1.000 vuelos cancelados, cifra que sigue en crecimiento, debido a las constantes bajas en las torres de control por escasez de personal debido a la persistencia del cierre de Gobierno más largo de la historia del país, mientras en el Senado se discute una posible alternativa para poner fin a la crisis.

De acuerdo con el sitio de seguimiento Flightaware, de momento se registran unos 1.006 vuelos cancelados, siendo los aeropuertos de Washington, Chicago, Atlanta, Denver y Nueva York los más afectados por el momento.

"Tenemos que tomar medidas inéditas porque nos encontramos en una situación sin precedentes con el cierre del Gobierno", dijo a la cadena CBS el secretario de Transporte, Sean Duffy, quien pidió el fin de la paralización federal, que cumple 38 días, la más larga en la historia estadounidense, sin visos claros de un acuerdo en el Senado.

Las aerolíneas más grandes del país como American Airlines, United y Delta son las que reportan la mayoría de las cancelaciones, principalmente en rutas nacionales, acumulando más de 400 vuelos cancelados entre las tres.

Según la compañía Cirium, que ofrece datos y análisis de aviación para la industria y que fue citada por The New York Times, las interrupciones son relativamente leves de momento y de mantenerse las cifras actuales este sería el 72º peor día en cuanto a cancelaciones desde principios del año pasado en el país.

La Administración Federal de Aviación (FAA) informa sobre problemas de personal en el O'Hare y los aeropuertos de Ontario (California) y el Newark (Nueva Jersey), que sirve a Nueva York y de manera consistente ha sufrido por la escasez de controladores en las últimas semanas hasta tener que detener temporalmente todas sus operaciones en fin de semana.

El cierre ha dejado ya una merma de 2.000 controladores aéreos que, según las autoridades, se han dado de baja y han tomado trabajos provisionales ante la falta de pago.

Millones de viajeros estadounidense podrían verse afectados si esta situación se prolonga de cara al Día de Acción de Gracias, uno de los festivos más importantes del año en el país.

"Vimos controladores trabajando seis días a la semana, jornadas de diez horas", indicó este viernes Duffy, quien insistió en que esta presión sobre estos profesionales deja cifras que "si bien no eran alarmantes, sí resultaban preocupantes", por lo que defendió la reducción como una manera de anticiparse a los problemas.

Los demócratas condicionan la extensión de los subsidios al programa sanitario Obamacare, que expirarán a fines de año, a su respaldo a la medida para poner fin a la paralización.

La mayoría republicana (53) necesita votos de la bancada opositora (45) para que la propuesta pase con los 60 apoyos necesarios.

Washington / EFE