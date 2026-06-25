Estados Unidos anunció despliegue de equipos de rescate en Venezuela tras terremotos

El gobierno de Estados Unidos inició el despliegue de equipos de búsqueda y rescate para atender a Venezuela, luego de los dos fuertes terremotos que sacudieron al país la tarde del miércoles y que, según el balance oficial más reciente, dejaron al menos 164 fallecidos y 971 heridos.

El anuncio fue realizado por el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, quien informó que sostuvo una conversación con la presidenta encargada Delcy Rodríguez para coordinar la asistencia inicial ante la emergencia.

Rubio detalló que los primeros grupos especializados provienen del condado de Fairfax, en Virginia, y de Los Ángeles, California. Explicó que la prioridad inmediata será localizar y asistir a personas atrapadas entre los escombros, en medio de reportes sobre edificios colapsados y extensas zonas afectadas por el movimiento telúrico.

Asimismo, señaló que una vez se complete una evaluación más precisa de los daños, Washington estudiará mecanismos adicionales de apoyo para contribuir a la recuperación de infraestructura crítica y de los sistemas de telecomunicaciones afectados por el desastre.

Los sismos ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia y alcanzaron magnitudes de 7,2 y 7,5, provocando severas afectaciones en varias regiones del país y activando operativos de emergencia de organismos nacionales e internacionales.

Las labores de rescate continúan mientras las autoridades mantienen el monitoreo de posibles réplicas y avanzan en la atención de las comunidades impactadas por la tragedia.

Washington / Redacción web