Estados Unidos activó Hospital de Campo para atender a víctimas del doblete sísmico

Estados Unidos activó un Hospital de Campo de Emergencia para atender a las víctimas del doblete sísmico ocurrido el 24 de junio de 2026 en Venezuela, mismo que enlutó a la nación tras causar la muerte de centenares de personas y dejar millares de heridos.

El centro asistencial, equipado con 56 camas para la atención de pacientes, está manejado por la organización cristiana Samaritans Purse, cuyo presidente Billy Graham dio a conocer en redes sociales más detalles sobre los implementos con los que cuenta el espacio, así como su misión en el territorio nacional en medio de esta tragedia.

"Nuestro Hospital de Campaña de Emergencia de @SamaritansPurse, equipado con dos quirófanos, 56 camas para pacientes, una unidad de cuidados intensivos, una farmacia y un laboratorio, ya está en funcionamiento en La Guaira, Venezuela, donde dos fuertes terremotos dejaron daños catastróficos", explicó Graham en X. "Más de 1.700 personas han muerto y miles de familias han sido desplazadas. Muchas necesitan atención médica con urgencia, y hoy (martes) pudimos comenzar a atender pacientes".

"Oren por todos los que están sufriendo y por nuestros equipos mientras sirven en el nombre de Jesús"m agregó.

Valencia / Redacción Web