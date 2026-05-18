Cortes de luz asfixian ventas en la Feria del Sabor de El Tigre

En un ambiente oscuro y paralizado se ha convertido la Feria del Sabor de El Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, ante los frecuentes cortes de luz que se registran en la ciudad, los cuales duran, mínimo, cinco horas.

Propietarios y trabajadores en el lugar, conocido por ser un punto predilecto para la degustación de comida rápida, manifestaron que los apagones asfixian las ventas y el sustento de 21 locales que allí se encuentran.

​Andrea Ron, dueña de una heladería, apuntó que llevan aproximadamente 15 días sin poder trabajar con libertad, "porque nos cortan la luz justo a las 5:00 pm", agregó.

Describió que el problema pasó de ser un inconveniente para convertirse en una traba compleja. "A esa hora es cuando la gente empieza a llegar, pero sin electricidad no hay máquinas, no hay refrigeración y, sencillamente, no hay negocio", detalló.

Plan de contingencia

Sobre la situación, Yuwuaimer Bolívar, presidente de la Feria del Sabor, informó que próximamente trabajarían en una maniobra eléctrica para asegurar la energía solo en las áreas comunes. Refirió que queda bajo responsabilidad de los comerciantes tomar medidas de contingencia de forma particular.

"Cuando se vaya la luz en nuestro circuito; los locatarios deberán buscar soluciones propias. Planeamos invertir en esto con fondos de los propietarios, para mitigar la situación y seguir prestando servicio, ya que el problema ocurre principalmente en las noches", explicó.

Quienes hacen vida en la feria temen que sus puestos de empleo se vean afectados por la inactividad que generan los apagones. Claman a las autoridades por un serio cronograma de racionamiento con el que puedan ajustar sus jornadas laborales.

El Tigre / Damary Díaz