Estación de servicio Quiroz, en Santa Ana, pasó a modalidad internacional

Usuarios que surten combustible en la estación de servicio (E/S) Quiroz, ubicada en la población de Santa Ana, en la zona centro del estado Anzoátegui, reportaron que a partir de este miércoles 11 de junio pasó a la modalidad internacional.

La medida fue confirmada por el gerente de operaciones de la E/S, Eduardo Jiménez, quien aseveró que a través de un oficio entregado ayer por Mercado Nacional-Barcelona y el Ministerio del Poder Popular de Hidrocarburos fue formalizado el cambio de modalidad.

"Después de una inspección y una auditoría en la que todo estuvo bien, pasaron la estación a la modalidad internacional mediante un oficio firmado por el viceministro de Política Comercial de Hidrocarburos, Ricardo Javier Gómez Rincón", expresó.

De esta manera, la única bomba que surte gasolina en Santa Ana pasó a cobrar el combustible a precio dolarizado, luego de haber funcionado bajo la modalidad integral, es decir, una parte del total de litros que recibía era subsidiado y el restante era para ser vendido a precio internacional.

Anuncio sorpresivo

El anuncio cayó como un balde de agua fría entre los 564 conductores de vehículos y los 539 motorizados que tenían acceso a combustible subsidiado, según datos aportados por Jiménez a finales de febrero de este año.

Uno de los afectados, quien se identificó como José Martínez, dijo que "el paso de integral a dolarizada es un golpe duro para el bolsillo porque muchos no tenemos plata para pagar la gasolina tan cara".

Carlos González comentó que tendrá que usar su vehículo para diligencias estrictamente necesarias. "No puedo darme el lujo de pagar 20 dólares por 40 litros de gasolina para pasear. No me alcanza la plata", señaló.

Extraoficialmente se conoció que los usuarios tienen previsto realizar una reunión al final de la tarde de hoy para abordar el tema.

Santa Ana / Danela Luces