Esposa de Perkins Rocha dijo que pudo visitarlo tras más de 13 meses detenido

María Costanza Cipriani, esposa del abogado venezolano Perkins Rocha -aliado de la líder opositora María Corina Machado-, informó este jueves que pudo visitarlo tras poco más de 13 meses detenido e incomunicado, y exigió que se le otorgue la "libertad plena".

"Ayer (miércoles), después de un año, un mes y 11 días, pude visitar a Perkins Rocha y nos dimos el abrazo largamente postergado. Está sereno, fuerte y firme", aseguró en la red social X.

Cipriani expresó que "nada borra el horror de su incomunicación", y abogó por que "lo próximo sea su libertad plena".

La también abogada dijo tener "la fe intacta" y se ha sumado a la campaña impulsada por organizaciones no gubernamentales, activistas y opositores para celebrar las venideras canonizaciones del médico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles "sin presos políticos" en el país.

Rocha fue detenido el 27 de agosto de 2024, casi un mes después de las presidenciales, celebradas el 28 de julio de ese año, tras las que se desató una crisis a raíz de la controvertida reelección de Nicolás Maduro -proclamada por el organismo electoral- y la denuncia de "fraude" por parte de la oposición mayoritaria, que reivindica el triunfo de Edmundo González Urrutia.

En septiembre de 2024, el fiscal general, Tarek William Saab, vinculó al abogado, así como a los exdiputados Freddy Superlano y Biagio Pilieri, también detenidos, con la divulgación que hizo la mayor coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- del 85,18 % de las actas que, según la alianza, se recolectaron el día de las votaciones para probar la victoria de González Urrutia, documentos que el chavismo tilda de falsos.

Saab indicó entonces que estos opositores están siendo investigados porque "avalaron", "verificaron", "difundieron" y "divulgaron como real" la página web donde están publicadas las actas.

Caracas / EFE