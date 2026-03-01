domingo
Esposa de Nahuel Gallo, argentino detenido en Venezuela, confirma su excarcelación

Nahuel Gallo fue excarcelado este 1ero de marzo y trasladado a Argentina / Foto: Cortesía

María Alexandra Gómez, esposa de Nahuel Gallo, gendarme argentino detenido en Venezuela, confirmó la tarde de este domingo 1ero de marzo su excarcelación y señaló que se encuentra en un vuelo rumbo a Argentina.

"Acabo de hablar con Nahuel Gallo y puedo confirmarles que ya está volando a la Argentina (...) Estamos profundamente emocionados", escribió Gómez en X.

Nahuel Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024 al intentar ingresar a Venezuela a través de la frontera con Colombia. Las autoridades venezolanas lo acusaron de presuntas actividades de espionaje, conspiración y terrorismo, vinculándolo a supuestos planes para desestabilizar al gobierno.

Estuvo recluido en la cárcel de El Rodeo I, ubicada en las afueras de Caracas, durante 448 días. Su familia y organismos de derechos humanos denunciaron las condiciones de su detención como "inhumanas" y de "aislamiento absoluto".

