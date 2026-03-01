Esposa de Nahuel Gallo, argentino detenido en Venezuela, confirma su excarcelación

María Alexandra Gómez, esposa de Nahuel Gallo, gendarme argentino detenido en Venezuela, confirmó la tarde de este domingo 1ero de marzo su excarcelación y señaló que se encuentra en un vuelo rumbo a Argentina.

"Acabo de hablar con Nahuel Gallo y puedo confirmarles que ya está volando a la Argentina (...) Estamos profundamente emocionados", escribió Gómez en X.

Acabo de hablar con Nahuel Gallo y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina. Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas.



Gracias a todos por estar pendientes. — Maria alexandra Gomez (@gg_alexand95764) March 1, 2026

Nahuel Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024 al intentar ingresar a Venezuela a través de la frontera con Colombia. Las autoridades venezolanas lo acusaron de presuntas actividades de espionaje, conspiración y terrorismo, vinculándolo a supuestos planes para desestabilizar al gobierno.

Estuvo recluido en la cárcel de El Rodeo I, ubicada en las afueras de Caracas, durante 448 días. Su familia y organismos de derechos humanos denunciaron las condiciones de su detención como "inhumanas" y de "aislamiento absoluto".

Buenos Aires / Redacción Web