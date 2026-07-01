Esperanza en La Guaira: Reportan señales de vida a seis días del colapso del edificio Auromar

A seis días de registrarse el colapso estructural del edificio Auromar, ubicado en el estado La Guaira, los equipos de rescate en conjunto con la comunidad local reportaron el hallazgo de nuevas señales de vida entre las toneladas de concreto y escombros que dejó el siniestro.

El hallazgo quedó documentado en un material audiovisual grabado durante la medianoche de este miércoles 1 de julio. En el video se puede observar el momento de alta tensión en el que un funcionario de los cuerpos de rescate, en medio de la oscuridad y las difíciles condiciones del terreno, intenta establecer contacto acústico con una de las personas atrapadas, a quien identificaron previamente como Antonio.

Tras pedirle que respondiera a los llamados para poder precisar su ubicación exacta, se logró escuchar a lo lejos una respuesta contundente desde las profundidades de la estructura colapsada: “Estamos vivos”, una frase que encendió las alarmas de emergencia y multiplicó los esfuerzos de los rescatistas en el sitio.

El edificio Auromar, escenario de este lamentable suceso, se encuentra localizado en una zona de alta concurrencia en la entidad costera, específicamente frente a Playa Los Cocos y a tan solo escasos metros del hotel Meliá Caribe.

Tras la confirmación de estas señales de supervivencia, los cuerpos de seguridad y gestión de riesgos han intensificado las maniobras mecánicas y manuales para lograr la extracción segura de los ciudadanos atrapados.

Lara / El Impulso