España regularizará también a solicitantes de asilo con petición previa al 31 de diciembre

La regularización extraordinaria de personas migrantes en España, cuya tramitación comenzó este martes el Gobierno, dará permiso de residencia también a los solicitantes de asilo que hayan presentado su petición antes del 31 de diciembre de 2025.

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones hicieron esta aclaración acerca de la reforma del reglamento de extranjería, que busca conceder permiso de residencia y trabajo a todas las personas extranjeras que estuvieran en España antes del 31 de diciembre de 2025 y lleven un mínimo de cinco meses en el país.

Esta era una demanda de muchas entidades sociales después de que la última reforma del reglamento de extranjería, llevada a cabo el año pasado, perjudicase a muchos peticionarios de protección internacional al complicar su acceso al arraigo.

Cinco años de permiso para los hijos menores

Las fuentes también precisaron que la regularización protege la unidad familiar, por lo que permite la regularización simultánea de hijos e hijas menores que ya se encuentran en España y, en este caso, la vigencia del permiso será de cinco años y no uno, como en el caso de los adultos sin hijos.

El plazo de tramitación será como máximo de tres meses, pero con la mera admisión a trámite de las solicitudes, que se resolverá como mucho en 15 días, las personas podrán empezar a trabajar desde el primer día.

Una vez aprobada, la autorización inicial será de permiso de residencia con permiso de trabajo, válida para todo el país y en cualquier sector.

Tendrá una vigencia de un año y permitirá la posterior incorporación a las figuras ordinarias del reglamento de extranjería.

Se espera que las solicitudes se puedan empezar a presentar a principios de abril, tras cumplirse los trámites, y estará abierto hasta el 30 de junio.

"No existe efecto llamada"

El Ministerio es tajante respecto a algunas de las críticas que ya han surgido sobre la medida: "No existe efecto llamada cuando se fija un marco temporal claro, una fecha de corte definida y un plazo cerrado de solicitudes".

Recuerda que España cuenta con un reglamento de extranjería que "refuerza las vías regulares, seguras y ordenadas" y subraya que el 95 % de las personas migrantes llegan por estas vías regulares, mientras que las irregulares se han reducido más de un 40 % en 2025.

Y recalca que esta reforma tampoco "beneficia a las mafias", al recordar que la irregularidad es precisamente el mejor negocio para quienes explotan personas: "Regularizar es cortar ese negocio", defiende.

Para el Ministerio, esta medida beneficia al conjunto de la sociedad: las personas trabajadoras ganan derechos y protección, las empresas ganan seguridad jurídica y se reduce la economía sumergida y la explotación laboral.

Insiste, además, en que las regularizaciones extraordinarias son "una práctica consolidada de gestión migratoria", que se han llevado a cabo antes tanto en España, con gobiernos conservadores y socialistas, como en otros países de la Unión Europea como Italia y Portugal.

