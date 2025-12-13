sábado
, 13 de diciembre de 2025
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Escuela de Danza y Ballet Domingo Regnault realizó su gala navideña de fin de año en el ateneo

diciembre 13, 2025
Las niñas de la escuela mostraron su talento en una colorida función navideña / Foto: Cortesía Otto Irazábal

La Escuela de Danza y Ballet Domingo Regnault del Ateneo Luis Mariano Rivera de Carúpano, en el estado Sucre, realizó este viernes en la sala de teatro del ente cultural, su cierre de año con una función dedicada a la época decembrina.

Las niñas, con coloridos vestuarios y mucho entusiasmo, hicieron gala de sus habilidades, en hermosos montajes, tanto contemporáneos como tradicionales, alusivos a las fiestas.

Dubraska La Rosa, coordinadora de la escuela, señaló que en escena estuvieron 135 muchachitas, entre los 4 y los 18 años.

Este año, dijo, se inspiraron en los sentimientos de las niñas por la época de Navidad. “Nos inspiramos en la dulzura de estas niñas, su carisma, su forma de ser, con un carácter diferente y el aprendizaje que implica tratar con ellas”.

Durante la función, las estudiantes de la escuela de danza y ballet mostraron su talento con la danza contemporánea, el ballet, parranda, joropo, danza tradicional, todo alusivo a la navidad.

Señaló que no solo enseñan a las pequeñas a bailar, sino que les enseñan disciplina, compañerismo y a amar lo que hacen.

Sucre / Corresponsalía Carúpano

 ET 

 PUBLICIDAD

 ET 

 ÚLTIMAS NOTICIAS

El Tiempo crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram