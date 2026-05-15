Marinos picó adelante en la llave de postemporada contra Spartans

Marinos de Anzoátegui picó adelante en la llave de cuartos de final de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) 2026, en la que enfrenta a Spartans de Distrito Capital.

El Acorazado Oriental se impuso 67-71 en el primer duelo de la serie, disputado la noche del jueves en el gimnasio José Joaquín "papá" Carrillo de Parque Miranda. En dicho desafío los navales mostraron una vez más un notable despliegue defensivo en el que anularon a piezas claves del rival como Michael Carrera o el dominicano Juan Miguel Suero.

Tanto K.J. McDaniels (20 puntos y 10 rebotes) como Malik Dimé (15 contables y 10 capturas) registraron doble-doble y fueron determinantes en la conquista de los dirigidos por Néstor "mamá osa" Salazar. Este viernes 15 de mayo ambos conjuntos se verán las caras en el mismo escenario para el segundo cotejo del cruce.

Defensa

Pese a que Marinos no tuvo un partido brillante en ofensiva, sí logró marcar diferencias en defensa y al final eso permitió que pegaran primero en la serie de cuartos de final.

Los navales estuvieron al frente del marcador durante casi todo el encuentro y llegaron a sacar 11 puntos de ventaja. En varias oportunidades tuvieron el chance de ampliar la distancia en el electrónico, pero tiros erráticos y pérdidas de balón impidieron que eso sucediera.

Fue en el tercer cuarto cuando Spartans pudo colocarse al frente de la pizarra, pero no tuvieron la habilidad para mantenerse arriba ante un cuadro oriental que fue guiado por las actuaciones de sus importados Dimé, McDaniels y también Wesley Saunders (16 cartones).

De hecho entre los jugadores venezolanos de los anzoatiguenses solo anotaron puntos tres de los seis que vieron acción y ninguno llegó al doble dígito en ese departamento.

Vale destacar que Franger Pirela volvió a vestir la camiseta de Marinos, ahora en condición de refuerzo, y tuvo una buena presentación en la que mostró intensidad en ambos costados de la cancha.

Segundo round

Este viernes Spartans y Marinos se volverán a enfrentar para el segundo compromiso de la serie, también en Parque Miranda. Será un duelo clave para el Acorazado Oriental, pues, de ganarlo, se coloca arriba 2-0 con la posibilidad de sentenciar ante su público.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo