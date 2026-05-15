EE.UU. y autoridades interinas coordinan plan para recuperar sistema eléctrico venezolano

El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, informó que sostuvo una reunión con el ministro de Electricidad del gobierno interino de Delcy Rodríguez, Rolando Alcalá, con el objetivo de avanzar en la reconstrucción del sistema eléctrico nacional.

A través de una publicación difundida por la Embajada estadounidense en Caracas, Barrett explicó que el encuentro forma parte de los esfuerzos conjuntos para restablecer el suministro energético en el país.

“Me reuní con Rolando Alcalá, ministro de Electricidad de las autoridades interinas, para trabajar en la reconstrucción de la red eléctrica de Venezuela”, señaló el funcionario norteamericano en X.

El diplomático indicó que estas acciones se enmarcan dentro del plan de tres fases promovido por la administración estadounidense, el cual contempla etapas de estabilización, recuperación y transición política en el país.

“El plan de tres fases de @POTUS y del @SecRubio se enfoca en restaurar el suministro de energía confiable a través de la experiencia, inversión y colaboración con los EE.UU.”, precisó.

Caracas / Redacción web