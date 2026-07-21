Capriles: una negociación sin María Corina Machado "estará condenada a fracasar"

El diputado Henrique Capriles aseguró este martes que un proceso de negociación que excluya a la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, "estará condenado a fracasar", tras el anuncio de conversaciones entre el gobierno interino y un sector de la oposición previstas para el próximo 1 de agosto.

A través de su cuenta en X, Capriles sostuvo que "cualquier proceso de negociación no puede ser un cálculo de alguien o contra alguien o para excluir a alguien". Agregó que una negociación que deje por fuera a Machado y "lo que representa" no tendrá éxito.

El pronunciamiento se produce un día después de que la presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, Dinorah Figuera, informara que convocará a "todos los sectores democráticos" para participar en las conversaciones que iniciará con el chavismo, en representación de un grupo opositor respaldado por Estados Unidos.

Capriles señaló que el objetivo del proceso debe centrarse en el país y no en intereses particulares. "Es la reconstrucción de Venezuela la que está en juego. Es el futuro del país el que está en juego. Son los intereses de los venezolanos los que están en juego", expresó.

Caracas / Redacción web