Equipos del Instituto de Servicios Públicos eliminaron basurero en la calle Junín de Carúpano

Equipos de la División de Plazas, Parques y Jardines del Instituto Municipal de Servicios Públicos de Bermúdez, en el estado Sucre, realizaron el saneamiento de un terreno en el tramo comprendido entre las calles Carabobo e Independencia, donde se había consolidado un basurero en pleno centro de la ciudad. Esto luego de múltiples denuncias de los vecinos del sector.

En la jornada de limpieza integral en la calle Junín, una brigada de aproximadamente 25 trabajadores, bajo la dirección de Marvin Rivera, realizó el saneamiento del terreno que funcionaba como vertedero improvisado y que afectaba la estética del casco central.

Las acciones forman parte del plan de recuperación de espacios públicos en la ciudad de Carúpano, orientado a optimizar la imagen urbana del municipio Bermúdez.

Carmen López, vecina de la zona, agradeció la acción y aprovechó para pedir a los habitantes del sector que eviten esa práctica.

Similar opinión emitió el transeúnte Carlos Lárez, quien dijo que pasa por el lugar casi a diario y la limpieza le cambió el aspecto.

Sucre / Corresponsalía