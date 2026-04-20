Equipos de Obras Públicas realizan trabajos de infraestructura para mitigar riesgos en Montes

En el sector Barrio Blanco de Cumanacoa, municipio Montes del estado Sucre, el Ministerio de Obras Públicas (Mppop) avanza, en su segunda etapa, con la construcción de un muro de contención ciclópeo (mezcla constructiva con concreto y grandes piedras) beneficiando a familias de la Comuna Riberas del Manzanares.

Se edifican 200 metros de muro al margen del río Manzanares, para evitar el desbordamiento de ese afluente en temporada de lluvias y por ende anegaciones.

Obras

Paralelamente, los equipos del ministerio, realizan con maquinaria pesada trabajos de canalización del río Arenas, obra que beneficiará a familias de las comunidades de Río Arenas y El Palenque, en Montes.

Los trabajos forman parte del Plan de Mitigación de Riesgos 2026, en alianza con la gobernación, que incluye tareas de dragado; esto con el objetivo de ofrecer protección a esa área urbana y agrícola, con el control y dirección del caudal de ese afluente en temporada de lluvias.

Sucre / Corresponsalía