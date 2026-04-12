Equipos ambientales realizaron siembra de mangles en la laguna de El Copey en Bermúdez

Equipos ambientales y del Instituto Autónomo Municipal de Desarrollo Agropecuario de Bermúdez, en el estado Sucre, llevaron a cabo una jornada de siembra de propágulos de manglar negro (Avicennia germinans) en los alrededores de la laguna de Copey.

La actividad tuvo como propósito fortalecer la biodiversidad del ecosistema, promoviendo la reproducción de esta importante especie vegetal que contribuye a la protección y equilibrio ambiental del área.

Durante la jornada, Isabel Sequera, directora del instituto, ofreció una charla dirigida a los guardianes de la laguna, en la cual explicó el proceso adecuado para el manejo, siembra y liberación de los propágulos, así como las técnicas correctas para su plantación dentro del ecosistema.

La actividad estuvo organizada por el encargado de la 6ta transformación en el municipio, Robert Echezuría, junto al director de Ambiente Municipal (DIAMB), Soyman García.

En la actividad participaron la Dirección de Ambiente Bermúdez, el Ministerio de Ecosocialismo, Instituto Agropecuario, el Instituto de Servicios Públicos, la Policía Municipal, Brigadas Ambientales, la Comisión de Ambiente de la Cámara Municipal, el Instituto Municipal de Patrimonio y guardianes de la laguna, entre otros.

En la zona se ejecutó un proyecto turístico, que requiere la revitalización de la laguna, porque su principal especie vegetal, el mangle, debe ser rescatada de forma urgente, ante las condiciones ambientales que presenta el ecosistema con su desaparición sistemática.

Sucre / Corresponsalía