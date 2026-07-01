Equipo de rescate de Países Bajos concluye operaciones en Venezuela a una semana de los sismos

El Equipo de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR, por sus siglas en inglés) de Países Bajos dio por terminada su misión humanitaria en Venezuela este miércoles, tras constatar que existen bajas probabilidades de localizar a sobrevivientes entre los escombros.

La decisión se produce a una semana de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron la región norte del país y que ya registran un balance oficial superior a las 1.900 víctimas mortales.

Jorg van Waardhuizen, miembro del contingente de rescate neerlandés, explicó a la cadena pública de televisión de su país, NOS, que las labores en el terreno entran en una nueva etapa debido al tiempo transcurrido desde los sismos del pasado miércoles. "Las posibilidades de encontrar ahora a personas con vida ya son muy reducidas. En este momento se necesita mucho más otro tipo de ayuda", señaló el especialista.

De acuerdo con las declaraciones del rescatista, la prioridad asistencial en las zonas damnificadas se ha desplazado hacia la atención de necesidades básicas urgentes, entre las que destacan el suministro de asistencia médica, la distribución de insumos esenciales y la instalación de refugios temporales o tiendas de campaña.

Operaciones

El despliegue internacional, conformado por 64 especialistas y ocho caninos entrenados en localización de personas, había establecido su centro de operaciones el pasado viernes por la noche en el estado La Guaira, una de las zonas más afectadas por el evento telúrico. Durante sus jornadas de trabajo continuo junto a los organismos de seguridad venezolanos, el cuerpo técnico también sumó personal calificado al centro internacional encargado de coordinar la ayuda humanitaria.

A través de un comunicado emitido por la organización, el cuerpo de rescate de Países Bajos aclaró que, aunque no consiguieron ubicar directamente a personas con vida durante sus asignaciones, mantuvieron una cooperación estrecha con otros componentes extranjeros. Como ejemplo de esta articulación, destacaron el rescate de un niño de tres años que fue localizado este martes por un equipo de rescate jordano.

Por su parte, el subcomandante del equipo de rescate, Martin Evers, manifestó que el retorno del personal técnico se ejecuta en un contexto complejo. "Regresamos con sentimientos encontrados, porque queda muchísimo por hacer en un país que ya atravesaba una crisis humanitaria antes de estos terremotos", declaró Evers, quien también ponderó positivamente las muestras de apoyo de la comunidad internacional frente a la emergencia.

Según la agencia de noticias EFE, la delegación europea iniciará su retorno este jueves con una primera escala técnica en la isla de Curazao, donde los rescatistas completarán protocolos de revisión médica y apoyo psicológico, antes de proceder con su traslado definitivo hacia la base aérea de Eindhoven, previsto para el domingo por la mañana.

Catia La Mar / Redacción Web