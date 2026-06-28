Equipo de rescate de Miami-Dade se incorpora a las labores humanitarias en Venezuela

El equipo de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) del condado de Miami-Dade llegó a Venezuela para sumarse a las operaciones de respuesta tras los devastadores terremotos que afectaron al país. Así lo informó este sábado la Embajada de Estados Unidos en Caracas a través de sus redes sociales.

Según la representación diplomática, el grupo arribó a bordo de un avión C-17 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y cuenta con tecnología especializada, así como caninos de búsqueda y rescate, para apoyar las labores de localización de sobrevivientes y salvar vidas en las zonas más afectadas por los sismos.

La embajada indicó que el encargado de Negocios, John Barrett, recibió al equipo a su llegada y agradeció su disposición para colaborar en la emergencia. Asimismo, destacó el compromiso de los rescatistas de Miami-Dade y de todas las personas e instituciones que se han solidarizado con Venezuela durante esta crisis.

Caracas / Redacción web