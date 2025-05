Equipo de Bermúdez en Olimpiada Robótica logró visualizar proyecto que resuelve necesidades reales (+Fotos)

El equipo que representó al Liceo Nacional Simón Rodríguez de Carúpano, en el estado Sucre, en la recién realizada Olimpiada de Robótica, que se llevó a cabo en el estado Anzoátegui, logró que se visualizara una propuesta funcional y que se puede desarrollar para resolver un problema concreto y real que afecta a adultos mayores y a personas con discapacidad, cuando van a adquirir botellones de agua o a cargar cilindros de gas.

Los estudiantes de 5to año Aliannys Pérez y Bianca Cáceres con Samuel Malavé, de cuarto, se unieron al docente de física de la institución, Eptalides Bonillo, para crear un prototipo de carro artesanal que carga los botellones y las bombonas y que funciona con un sensor de movimiento.

Los tres adolescentes acudieron a la cita, luego de ser seleccionados entre 600 proyectos y luego de un grupo de 300.

El docente de física Eptalides Bonillo explicó que el prototipo surgió de la necesidad que observaron los muchachos, de un problema real que afecta a una población vulnerable y ejecutaron una solución científico-tecnológica a la misma. El carro permite trasladar peso de un sitio a otro, “se vio la necesidad de crear este vehículo”.

Los jóvenes no compitieron porque en su caso fueron a presentar el prototipo en fase de desarrollo que es observado por empresas que evalúan su desarrollo. “Lo estamos impulsando para ver si alguien ve el proyecto e invierte en el desarrollo comercial”.

Esfuerzo

Cáceres es una veterana de la Olimpiada, porque el año pasado fue la única representante del liceo Simón Rodríguez de Bermúdez, con un prototipo que presentó sola, aunque lo ejecutó con otras dos compañeras de estudio.

La joven no esperaba participar en esta edición del evento, porque acababa de salir del hospital, tras complicaciones con una punción lumbar, común en pacientes con leucemia. “Le lloré a los doctores y le dije que quería acudir y justamente, me dijeron que si todo salía bien podía ir. Y al día siguiente de llegar me estaba montando para participar”.

Futuro

Se trata de un grupo unido y con una alegría poco común, que se refleja en el orgullo con el cual hablan de su carro.

En el caso de Cáceres, dijo que pese a que le interesa mucho la ciencia, quiere estudiar Periodismo o Idiomas, mientras que Aliannys Pérez se ve como una futura doctora o bioanalista. Señaló que la ciencia tocó a su puerta y evalúa opciones de estudio en el área. Solo Samuel Malavé quiere seguir adelante con una carrera netamente científica asociada con la electromecánica.

Los tres adolescentes se convirtieron en unos héroes del emblemático liceo Simón Rodríguez, al dar la cara en una competencia donde había proyectos con miles de dólares de financiamiento.

Además, recibieron el apoyo de la comunidad educativa del plantel, que les brindó soporte material y emocional durante el proceso de elaboración del prototipo y la competencia.

Carúpano/ Yumelys Díaz