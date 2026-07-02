Entre tristeza y desánimo anaquenses retoman actividad comercial

Luego de ocho días del doble terremoto que afectó principalmente a Caracas y al estado La Guaira, la actividad comercial en el municipio Anaco se ha ido retomando poco a poco y se observa mayor presencia de clientes en los diferentes establecimientos.

Así lo constató El Tiempo en un recorrido por el casco central de la ciudad gasífera, en el que los anaquenses expresaron que aunque hay desánimo y tristeza por la tragedia que hasta ahora ha dejado, según cifras oficiales, 2 mil 295 fallecidos, las personas han ido retomando sus rutinas laborales.

"Después del 24 de junio, los negocios que tuvieron más movimiento fueron los abastos y otros como las panaderías y las ventas de alimentos, pero las tiendas de ropa prácticamente estaban vacías. Desde ayer he visto más gente por aquí comprando. A pesar de la tristeza, la gente sigue en pie de lucha", relató la comerciante informal Viodelis Bucarito, cuyo puesto de venta está ubicado en el cruce de las avenidas Miranda con Bolívar.

En una zapatería ubicada en la avenida Miranda, una joven que se identificó como Betzaida Vilera, dijo que aunque no tenía muchas ganas de salir de su casa, decidió ir en busca de un par de zapatos para su hijo porque quiere evitar que el dinero que tiene disponible para eso se devalúe.

"Con todo lo que pasó en La Guaira no hay ánimo para nada, pero aproveché que mi esposo tiene la plata porque le pagaron el martes y decidí venir. Si espero más días lo que tengo no me va a alcanzar. Todos estamos tristes, pero tenemos que salir adelante", comentó.

En la avenida Bolívar y en la calle Sucre también se notó bastante tráfico y personas haciendo compras en los diferentes locales.

Anaco / Danela Luces