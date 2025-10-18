Entre la devoción y el desánimo: así esperan caraqueños la canonización de sus dos santos

A pocas horas de la canonización del doctor José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, prevista para el domingo 19 de octubre en Roma, Italia, el sentimiento de los caraqueños se percibe dividido entre la devoción y el desánimo.

A pesar de que el evento representa un hito histórico para la fe católica venezolana, muchos ciudadanos aseguraron a TalCual que la dura situación económica y social del país les impide vivir este momento con el entusiasmo que desearían.

La emoción se ve afectada por la realidad cotidiana. Algunos devotos comentaron que pese al orgullo que sienten por la canonización de los dos primeros santos venezolanos, no tienen ánimos para participar en las actividades por falta de transporte, inseguridad o simplemente por el agotamiento emocional que genera la crisis.

"¿Me preguntas por los ánimos?, no hay ánimos, con la situación del país así, la gente no tiene ganas de celebrar nada", nos comentó un señor que caminaba por la Plaza La Pastora que prefirió reservar su nombre.

Este contraste entre la alegría y la frustración refleja el estado emocional de muchos venezolanos: agradecidos por el reconocimiento espiritual, pero golpeados por una realidad que les impide celebrarlo como quisieran.

Preparativos

Este miércoles 15, todavía se observaban a trabajadores realizando arreglos en sitios icónicos de la celebración. La plaza La Pastora, la casa del doctor José Gregorio Hernández y la plaza La Candelaria se encontraban cerradas por trabajos de remodelación. El personal obrero realizaba labores de limpieza, pintura y rehabilitación de las fachadas de las iglesias, así como la nueva escultura de José Gregorio que se exhibirá en el centro de la plaza de La Candelaria.

La canonización de José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles es, sin duda, un momento histórico, sin embargo, para muchos, será vivido en silencio y entre oraciones, mezclando la esperanza con la resignación.

Algunas de las personas consultadas por TalCual evitaron responder sobre lo que significa la canonización de los dos primeros santos y sus expectativas, pues argumentaron sentir miedo de ir presos por expresar su opinión.

"Si hay alegría porque son dos santos venezolanos que van a ser canonizados, ¿pero quién celebra algo con la situación de Venezuela así? Nos queda es orar", señaló una señora en la Plaza La Candelaria.

La Arquidiócesis de Caracas ha organizado vigilias, procesiones y actos litúrgicos que comenzarán la noche del sábado 18 de octubre en todo el país. En Caracas, habrá actividades en diferentes parroquias, pero la conmemoración central se concentrará en la Iglesia Nuestra Señora de La Candelaria, donde reposan los restos de José Gregorio Hernández.

Posteriormente, la Iglesia Católica organiza una gran conmemoración nacional para el 25 de octubre en el Estadio Monumental Simón Bolívar.

