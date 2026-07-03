Entes reportan atención a damnificados acogidos por familiares en Anaco

Aunque no se ha informado la cifra oficial de damnificados que han llegado al municipio Anaco tras los terremotos registrados el 24 de junio, sí se conoció el arribo de personas en esa situación a la ciudad gasífera, quienes están siendo acogidos por familiares que residen en esta localidad.

La información fue divulgada a través de la cuenta de Instagram del plan "Más años, Más amor" del estado Anzoátegui, en la cual fue publicada una historia que muestra a varios adultos mayores que están recibiendo atención médica.

La publicación indica que se trata de familias que provienen del estado La Guaira y están siendo acogidos en viviendas de sus parientes, pero no precisa la cantidad de personas que llegaron.

Otro ente que posteó un vídeo haciendo referencia a las labores que están realizando para apoyar a los afectados que viajaron a Anaco fue el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Cpnna) del municipio enfatizando que los funcionarios continúan desplegados en la calle dando atención integral a víctimas del desastre natural.

Hasta ahora no han sido ofrecido más datos sobre esas familias que quedaron sin hogar por el doble terremoto por lo que se desconoce la cifra de adultos mayores, niños y adolescentes que están alojándose con familiares en el municipio gasífero.

Anaco / Danela Luces