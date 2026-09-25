Enrique Márquez exige al Gobierno un plan para recuperar el sistema eléctrico

El excandidato presidencial Enrique Márquez exigió este viernes al Gobierno venezolano presentar un plan con fechas verificables para recuperar un sistema eléctrico en crisis desde hace más de una década, y agravado en la actualidad, con ciudadanos que pueden estar días sin electricidad.

"Señores del Gobierno díganle la verdad al país, presenten el plan, pongan fechas y responsables, Venezuela exige respuestas y necesita soluciones", dijo Márquez en un vídeo publicado en sus redes sociales que grabó "sin luz".

El opositor aseguró que la situación actual "es desesperante" y recordó que "mientras Caracas suele recibir mayor protección" de los prolongados racionamientos, "millones de venezolanos en el interior del país pasan horas, días sin servicio eléctrico".

"Cuando la excepción es tener luz todo el tiempo, el país está frente a una emergencia y esa emergencia no se está tratando con la seriedad y responsabilidad que merece", denunció el opositor tras asegurar que según un estudio, del cual no ofreció detalles, solo uno de cada diez venezolanos reporta no sufrir cortes eléctricos.

Venezuela afronta desde hace años fallas en el suministro eléctrico, de las que el chavismo ha responsabilizado a las sanciones extranjeras, al fenómeno climático El Niño y el sabotaje de "mafias", mientras que la oposición, organizaciones no gubernamentales y expertos aseguran que es el resultado de la corrupción y la falta de mantenimiento.

Distintas regiones del país reportan apagones de hasta ocho horas, como parte de un plan de racionamiento, cuyo cronograma oficial no es público. El jueves, estados como Portuguesa (centro), Mérida (oeste) o Zulia (noroeste) e incluso algunas zonas de Caracas registraron cortes eléctricos.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, llamó la noche del jueves a colaborar con el ahorro energético ante un nuevo pico de demanda que, dijo, no se veía desde 2017.

El Gobierno venezolano recientemente firmó una alianza estratégica con la estadounidense General Electric (GE) Vernova para el fortalecimiento del sistema eléctrico y la recuperación de esta infraestructura en la industria petrolera del país.

Ya en junio habían suscrito un memorando de entendimiento y, antes, en abril, Rodríguez anunció negociaciones con Siemens para el mismo tema.

Sin embargo, Márquez insistió en pedir al Gobierno "decir la verdad sobre el estado del sistema eléctrico y presentar un plan de emergencia con metas y fechas verificables".

También recalcó que es necesario descentralizar el servicio, recuperar empresas regionales, deponer los intereses políticos y permitir la inversión nacional e internacional con reglas "claras y verificables", además de hacer una reforma legal que sustituya lo que considera un "modelo fracasado".

Caracas / EFE