Encuentro estadal del Canto Necesario mostró en Carúpano a los talentos de ocho municipios

El municipio Bermúdez del estado Sucre se convirtió, el viernes 5 de junio, en la sede del Encuentro Estadal del Canto Necesario, evento que evalúa los talentos de las distintas jurisdicciones de la entidad para luego enviar un representante a la fase nacional.

Ángel Esparragoza, responsable de la División de Comunidades Educativas del Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa en el estado Sucre, explicó que el encuentro pasó por tres fases previas para llegar al estadal, con la participación de ocho municipios: Valdez, Bolívar, Cruz Salmerón, Andrés Eloy Blanco, Benítez, Bermúdez, Bolívar y Sucre.

Señaló que el encuentro busca reflejar las tradiciones y la cultura de cada jurisdicción, con un canto que se centre en la paz, la unión y otros valores.

Participantes

Un total de 12 estudiantes se midieron en la justa de canto con miras a escoger al representante a la fase nacional, que se realizará en el mes de agosto.

Esparragoza agregó que se trata del rescate de las tradiciones, pero también de dar a conocer el talento del estado Sucre.

Sucre/ Yumelys Díaz