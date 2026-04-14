En zona alta de Bello Monte siguen esperando por restitución de la energía 220v

Luego de que explotara uno de los transformadores que funcionaba en la calle El Silencio del sector Bello Monte, en Puerto La Cruz, el pasado 9 de abril, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) sustituyó el equipo por uno de 50kva con el fin de restituir el servicio eléctrico en la zona alta de la comunidad.

Sin embargo, tras hacer las pruebas pertinentes, el nuevo generador de energía se sobrecargó y la cuadrilla de la empresa estatal se vio en la obligación de dejar activa sólo la fase 110v.

A pesar de que ahora no están 100% a oscuras, vecinos solicitan a Corpoelec que instale un nuevo transformador a fin de que también se les restituya la energía 220v.

"Estamos desesperados porque muchos tenemos aires acondicionados que funcionan con 220v y mientras siga la falla en el poste, seguiremos pasando calor", comentó la moradora Ana María Mendoza.

Preocupación

Otros vecinos manifestaron que tienen temor de que el nuevo transformador colapse por la alta demanda.

"Es necesario que traigan un transformador más que sea de 75kva o al menos de 50kva. Con eso creemos que pueden funcionar ambas fases y además no se sobrecarga un sólo transformador. Esperamos que Corpoelec o la alcaldía de Sotillo nos ayuden con esto", expresó el señor Carlos Ramírez.

Cabe recordar que el pasado jueves 9 de abril, en horas de la madrugada se incendió uno de los generadores de energía de la calle El Silencio y las llamas cubrieron parte del techo de una vivienda cercana.

El fuego fue disipado por los propios residentes, quienes usaron tierra que había a pocos metros.

El hecho causó zozobra entre los vecinos y obligó a más de uno a salir de sus casas para buscar refugio.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez