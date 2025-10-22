En Sucre, familias afectadas por crecida de río recibieron agua potable

200 familias de Riberas de Tataracual, en el estado Sucre, recibieron recientemente agua potable por parte de la Alcaldía del Municipio Sucre, luego que las lluvias registradas entre domingo y lunes originaran la crecida de un río, algo que generó inundaciones en esa zona.

Según Alberto News, las autoridades gubernamentales tomaron la iniciativade donar 1.000 litros de agua potable y otros 600 litros de líquido embotellado a habitantes de la comunidad, asentada en la parroquia San Juan, pues estos últimos perdieron sus enseres. La idea es que puedan hidratarse y efectuar sus labores cotidianas en medio de la contingencia.

En total 229 familias fueron beneficiadas con la entrega de recipientes con agua y se espera que en las próximas horas reciban más insumos, entre ellos alimentos no perecederos, así como ropa.

Un problema

Las precipitaciones afectaron la vía que interconecta a Cumanacoa con Maturín, algo que impediría transportar, con comodidad. alimentos desde Sucre hasta a Monagas y viceversa, pues se requeriría el uso de vías alternas.

De acuerdo con medios de comunicación nacionales, para solucionar este problema se requerirá colocar puentes de guerra en Aricagua, donde colapsó parte de una arteria vial, aunque la activación de los mismos podría tardar hasta un mes.

Crónica.Uno indicó que algunos agricultores perdieron sus cultivos de caña de azúcar, a raíz de las inundaciones, algo que los afectará económicamente. El agua también acabó con las áreas donde habían sembradíos de maíz.

Barcelona / Joseph Ñambre