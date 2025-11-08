En su aniversario PC realizó jornada de actualización en primeros auxilios en el municipio Bermúdez

Como parte de las actividades que cumplirá Protección Civil (PC) en su 24 aniversario, este viernes se realizó en el gimnasio vertical de Carúpano, en el estado Sucre, una jornada de actualización en atención prehospitalaria y primeros auxilios, dirigida a los funcionarios de la institución, del sector salud y Seguridad Ciudadana.

El coordinador de PC estadal en Bermúdez, Carlos Velásquez, dijo que con el curso buscan preparar a los funcionarios del ente y también a los bomberos, voluntarios de grupos de rescate y estudiantes, para que manejen un solo lenguaje y estandarizar los protocolos que se vienen usando en el área, tanto en lo nacional como en lo internacional.

La intención es que, señaló, ante cualquier situación que se pueda presentar en el municipio, se pueda contar con funcionarios capacitados en los diferentes órganos de seguridad ciudadana, para brindarle una mejor atención a la ciudadanía.

Unas 70 personas de diferentes instituciones y voluntarios provenientes de Bermúdez, Andrés Mata, Ribero, Benítez y Arismendi recibieron la inducción.

Valor

Resaltó que los ponentes fueron jóvenes instructores del organismo que mostraron un amplio conocimiento en la materia.

Adelantó que la programación aniversario seguirá con actividades deportivas, así como una competencia de carácter estadal, en la cual participarán los 15 municipios de la entidad. También realizarán una misa de acción de gracias el lunes y el martes un simulacro en el liceo Pedro José Salazar y el miércoles juramentarán a las brigadas de prevención de riesgos, tanto escolares como comunales.

Sucre / Corresponsalía Carúpano

