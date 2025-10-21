En Sierra Maestra están sin energía 220v por avería en transformador (+Video)

En la calle Ruiz Pineda del sector Sierra Maestra de en Puerto La Cruz quedaron sin energía 220v, luego de que se dañara un transformador de 50kva.

Según relataron vecinos consultados, el equipo se quemó pasadas las 10:00 de la noche de este lunes 20 de octubre.

La explosión del transformador generó la aparición de llamas en el poste / Video: Cortesía

"Eso agarró candela en la noche y fue horrible. Yo me estaba bañando y del susto salí en toalla. Una señora casi se desmaya por la situación. Hasta el tablero de Internet que había allí se quemó cuando explotó el transformador", contó una vecina que prefirió no identificarse por temor.

Solución

Victoria Díaz, otra residente de la comunidad, afirmó que las llamas que se desprendían del poste fueron disipadas gracias a un vecino que tenía un extintor y lo usó para apagar el fuego.

Añadió que, minutos después del hecho, una cuadrilla de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) acudió al sitio y, tras realizar unas maniobras en la zona afectada, lograron restituir al menos la energía 110v.

La explosión causó conmoción en los pobladores de la zona / Video: Arturo Ramírez

"Pero es necesario que traigan un nuevo transformador para volver a tener luz 220v. Además, al parecer allí hay una sobrecarga y hasta que no se arregle eso seguiremos teniendo fallas eléctricas. Aquí tenemos años viviendo bajones y cortes de luz. La última vez Corpoelec duró como cuatro días para solucionar la situación. Recuerdo que había luz en algunas zonas de la casa, y así le pasó a todos los vecinos. Según ahorita tenemos 110v, pero está deficiente, muchos han apagado sus bombillos. En mi casa se dañó una nevera hace tiempo por las fallas", acotó.

Riesgo

El señor José Rodríguez, quien tiene una bodega al final de la calle Ruiz Pineda, comentó que a pesar de que les explicaron que aún la energía 110v no está del todo estable, decidió arriesgarse y encender sus electrodomésticos necesarios para laborar.

Recomendó a las autoridades locales que no sólo sustituyan el transformador que se quemó, sino que además cambien las guayas del tendido eléctrico, las cuales, aseguró, "están vencidas" por el tiempo que tienen en la comunidad.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez