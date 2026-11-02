martes
, 03 de noviembre de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Exministro Rafael Ramírez denunció colapso de grúa durante operación petrolera en Campo de Junín 5

noviembre 2, 2026
Ramírez atribuyó la situación al uso de equipos fuera de servicio

El exministro de Petróleo Rafael Ramírez denunció el colapso de una grúa de 275 toneladas durante una operación de izamiento de un taladro en el Campo Junín 5, Macolla MPJ-09, ocurrido el domingo 1 de noviembre.

A través de una publicación en su cuenta de X, Ramírez señaló que el incidente se produjo durante una maniobra que calificó como rutinaria y cuestionó las condiciones en las que se están desarrollando las operaciones petroleras en el país.

“Es una operación mal hecha tomando riesgos innecesarios para los trabajadores, pero por la premura y falta de contratistas sucede esto”, expresó.

El también expresidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) atribuyó este tipo de situaciones a la incorporación de equipos que, según afirmó, permanecieron durante años fuera de servicio.

“Esto es parte de la realidad del país, quieren poner a operar equipos que tienen 10 años postrados”, agregó Ramírez.

Caracas / Redacción web

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