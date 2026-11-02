Exministro Rafael Ramírez denunció colapso de grúa durante operación petrolera en Campo de Junín 5

El exministro de Petróleo Rafael Ramírez denunció el colapso de una grúa de 275 toneladas durante una operación de izamiento de un taladro en el Campo Junín 5, Macolla MPJ-09, ocurrido el domingo 1 de noviembre.

A través de una publicación en su cuenta de X, Ramírez señaló que el incidente se produjo durante una maniobra que calificó como rutinaria y cuestionó las condiciones en las que se están desarrollando las operaciones petroleras en el país.

“Es una operación mal hecha tomando riesgos innecesarios para los trabajadores, pero por la premura y falta de contratistas sucede esto”, expresó.

El también expresidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) atribuyó este tipo de situaciones a la incorporación de equipos que, según afirmó, permanecieron durante años fuera de servicio.

“Esto es parte de la realidad del país, quieren poner a operar equipos que tienen 10 años postrados”, agregó Ramírez.

Caracas / Redacción web