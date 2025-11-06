En Santa Fe se reportaron personas afectadas por emanaciones de humo por incendio en Complejo Jose

Desde Santa Fe, en la zona oeste del estado Sucre, se reportaron múltiples ingresos al ambulatorio de la población con afecciones respiratorias, debido a las emanaciones de humo, producto de un incendio que se desarrollaba en el Complejo Petroquímico de Jose en el estado Anzoátegui.

El general (B) José Antonio Pazos, jefe de la Zona Operativa de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (Zoedan) Sucre-Bomberos, explicó que el incendio afectó la fosa de coque y pasó a la fosa de azufre.

Precisó que el viento, en sentido oeste, de acuerdo a la División de Prevención de Riesgos de Jose y los Bomberos de Anzoátegui, llegó hasta la zona limítrofe con el estado Sucre.

Los gases afectaron a los sectores Plan de la Mesa, Bella Vista y Santa Fe, en la carretera nacional Cumaná-Puerto La Cruz. “No hay nube en la zona de oriente, Guanta no está comprometida, tampoco Pertigalete”, dijo Pazos.

Afectados

En el ambulatorio de Santa Fe se reportaron ingresos de niños y adultos con afecciones respiratorias, por lo cual se estaban solicitando con urgencia nebulizadores.

Por ahora, se contabilizaban 63 ingresos al centro asistencial, entre niños y adolescentes, ocho de los cuales fueron referidos al hospital Antonio Patricio de Alcalá en Cumaná.

El director de la Zoedan señaló que enviaron funcionarios expertos en manejo de materiales peligrosos a la zona, bomberos urbanos, funcionarios de Protección Civil, entre otros, para que orientaran a la población.

Sucre/ Corresponsalía