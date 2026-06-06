Venezuela registró una inflación del 6,3 % en mayo, el indicador más bajo en 19 meses

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó este sábado que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación del 6,3 % durante el mes de mayo.

Esta cifra representa la tasa inflacionaria más baja de los últimos 19 meses y marca, según el organismo emisor, el inicio de una senda de desaceleración económica en la nación suramericana.

El comportamiento por sectores refleja que los mayores incrementos de precios se concentraron en los rubros de esparcimiento y cultura (7,3 %), seguidos por restaurantes y hoteles (7,1 %), vestido y calzado (7 %) y equipamiento del hogar (6,8 %). Por su parte, los servicios de educación y telecomunicaciones experimentaron alzas del 6,6 % y 6,5 %, respectivamente.

La contención de la cifra de mayo contrasta con la volatilidad registrada a inicios de año. El pico inflacionario más alto del último período se ubicó en enero, alcanzando un 32,6 % en un escenario de extrema tensión e incertidumbre tras la captura de Nicolás Maduro y el despliegue militar en la región capital.

Pese a la inestabilidad institucional, la autoridad monetaria prevé un cambio de tendencia. El presidente del BCV, Luis Pérez, anticipó el pasado 4 de mayo que los precios mantendrán un comportamiento de un solo dígito el resto del año, proyectando una estabilización que se consolidará hacia el bienio 2027-2028.

La presión cambiaria y el rezago salarial

A pesar del optimismo oficial, analistas económicos reiteran que la dinámica de precios en Venezuela sigue estrechamente vinculada a la depreciación de la moneda nacional. El dólar estadounidense continúa operando como el principal referente para la fijación de precios de bienes y servicios, una inercia estructural heredada del ciclo hiperinflacionario que afectó al país entre 2017 y 2021.

De acuerdo con las estadísticas oficiales del BCV, el bolívar ha perdido un 45 % de su valor frente a la divisa norteamericana en lo que va de año. La cotización en el mercado oficial cerró el último día hábil de mayo en 549,37 bolívares por dólar, lo que representa un incremento acumulado del 82,2 % respecto a los 301,37 bolívares registrados a principios de enero. Específicamente durante mayo, la divisa estadounidense avanzó un 12,2 %, provocando una devaluación mensual del 10,8 % de la moneda local.

Esta persistente pérdida de poder adquisitivo ha forzado al Ejecutivo a sostener un esquema de ingresos basado en bonificaciones indexadas al dólar, eludiendo el incremento del salario base. A finales de abril, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció el ajuste de estos complementos a 240 dólares para el sector activo y 70 dólares para los pensionados.

La medida ha profundizado el descontento de las organizaciones sindicales, debido a que estas asignaciones carecen de incidencia legal en prestaciones sociales o vacaciones. Mientras tanto, el salario mínimo nacional permanece congelado desde el año 2022 en 130 bolívares, una cifra que, al tipo de cambio oficial actual, equivale a apenas 22 centavos de dólar mensuales.

Caracas / Redacción Web